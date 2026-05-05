Под Зеленоградском обнаружили тюленя с раной на голове

Фото: АНО «Сердце Морей».

Под Зеленоградском, рядом с Малиновкой, обнаружили обессиленного тюлененка. Это самец возрастом 4–5 недель, весом 16,5 кг, рассказали в организации «Сердце Морей». Именно там сейчас тюлень, которого назвали Ник, проходит реабилитацию.

У малыша глубокая инфицированная рана на шее. Ему уже дают антибиотики и обрабатывают рану.

«Было сделано все, чтобы снять боль, остановить воспаление и дать ему шанс восстановиться. Сейчас Ник только в начале пути, впереди еще много этапов реабилитации. Малыш под постоянным наблюдением специалистов, и ему помогают на каждом этапе», - говорится в сообщении.

Нашли тюленя на берегу? Звоните в АНО «Сердце Морей»: +7 (985) 385-23-71, +7 (906) 213-83-25, +7 (912) 299-05-50.