НовостиОбщество5 мая 2026 8:46

Калининград примет первую ярмарку вакансий сельхознаправления

Мероприятие намечено на 14-15 мая
Александр КАТЕРУША

Первая ярмарка вакансий сельхознаправления пройдет 14 и 15 мая в Калининграде. В ДК железнодорожников ждут школьников, абитуриентов, студентов и выпускников, планирующих сделать карьеру в агропромышленном комплексе региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ребят познакомят с ведущими аграрными предприятиями нашей области, они смогут определиться с местом работы, даже заключить контракт с предприятием на обучение. Отметим, для школьников это хорошая возможность найти и подработку на лето.

В программе двух дней квесты, мастер-классы и образовательный лекторий, памятные подарки.

Время работы ярмарки вакансий:

- 14 мая с 10:00 до 20:00;

- 15 мая с 10:00 до 16:00.