В Калининградской области у нерадивых фермеров хотят забрать заросшие поля площадью более 97 га

В Калининградской области Россельхознадзор инициировал процедуру расторжения договоров аренды по восьми участкам сельскохозяйственного назначения. Речь о полях, которые зарастают и по назначению не используются долгое время.

За 4 месяца специалисты проверили поля площадью более 97,5 гектара, находящиеся в региональной и муниципальной собственности, арендуемые физическими и юридическими лицами. На всех участках, как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено зарастание многолетней сорной травянистой, древесной и кустарниковой растительностью.

Объявлены предостережения. В Агентство по имуществу, а также администрации Зеленоградска и Светлого отправлены письма с предложением расторгнуть договоры аренды.