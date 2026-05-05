Названы лидеры регионального этапа олимпиады «Умники и умницы»

В Калининграде прошли съемки гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы», игра была приурочена к 250-летию со дня основания Большого театра. В заключительный тур вышли 45 10-классников: 9 – в статусе агонистов и 36 – в статусе теоретиков.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, абсолютным победителем регионального этапа олимпиады стал ученик гимназии №40 имени Юрия Гагарина Калининграда Тимофей Сабристов.

В числе призеров оказались Алексей Блошинский из лицея №1 Балтийска, Вадим Бухвалов из гимназии №1 Калининграда, Алина Епифанцева из школы №24 имени героя России подполковника Чебнева, Полина Яровенко из Школы будущего поселка Большое Исаково, Андрей Соболь из филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, Алеся Козинец из Православной гимназии и Александр Болховской из гимназии №40 имени Гагарина.

Победитель и четыре призера по приглашению профессора, завкафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрия Вяземского представят Калининградскую область на федеральной игре «Умники и умницы».