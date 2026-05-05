Паром «Амбал» сошел с линии Усть-Луга – Балтийск минимум на два месяца

Железнодорожный паром «Амбал» 1 мая ушел с линии Усть Луга – Балтийск на плановый ремонт. Как отметили в телеграм-канале компании-перевозчика, ремонтные работы, по предварительной оценке, могут продлиться от двух месяцев и более.

Задача – проверить все механизмы и узлы парома, обеспечить их безаварийную работу. Предыдущий ремонт проводили в апреле 2024 года.

«Учитывая важность маршрута, компания приложит все усилия для скорейшего возвращения парома в строй», - говорится в сообщении.

В месяц «Амбал» совершает до 6 кругорейсов.