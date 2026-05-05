Беспрозванных посетил выставку поезда «Эшелон Победы»

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области завершился культурно-патриотический проект «Эшелон Победы». На Южном вокзале 4 мая состоялась концертная программа «Вальс Победы», гостем стал губернатор Алексей Беспрозванных. Об этом он написал в MAX.

Глава региона посетил выставку и оценил мастерство артистов. Алексей Беспрозванных отметил, что такие проекты – это не просто дань памяти, а живая связь поколений.

Праздничный поезд начал курсировать по региону с 25 апреля. Побывал на 12 станциях. Поезд встречали в Балтийске, затем «Эшелон Победы» отправился в Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск. На станциях проходили концерты с участием артистов Дворца культуры железнодорожников и местных творческих коллективов. Доступна для просмотра была экспозиция Балтийского флота с двумя вагонами-музеями, образцами современного вооружения и раритетной техникой времен Великой Отечественной войны на платформах.