В Калининграде мастер-класс даст режиссер и педагог из Академии Никиты Михалкова

В Калининграде в филиале Российского государственного института сценических искусств мероприятия выездной приемной кампании проведет Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Как рассказали организаторы, студенты и выпускники вуза смогут не только ознакомиться с программами обучения в мастерских Академии, но и принять участие в бесплатных мастер-классах от именитых педагогов. Запланирована презентация Академии Михалкова (ее проведет и ответит на вопросы проректор по учебной работе, доктор философских наук, профессор Виталий Слепокуров) и актерско-режиссерский мастер-класс театрального режиссера Михаила Милькиса.

Занятие на тему «Импровизация как основа построения действия» стартует в 13:00. К участию приглашаются студенты и выпускники творческих вузов, профессиональные актеры. Посещение свободное. Приходить просят в спортивной (удобной) одежде и обуви.