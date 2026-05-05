Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 11:07

Территорию Куршской косы опрыскали от клещей

Туристов просят быть внимательными и осторожными
Александр КАТЕРУША

Во вторник, 5 мая, территорию национального парка «Куршская коса» обработали от клещей. Акарицидная обработка проведена сегодня ранним утром, сообщает пресс-служба парка.

«Иксодовые клещи могут являться переносчиками возбудителей опасных болезней. Чтобы исключить риск укуса посетителей, экологические тропы, автостоянки и территория Визит-центра регулярно обрабатываются», - говорится в сообщении.

С апреля по октябрь обработка территории проводится регулярно.

Туристов просят не сходить с почвозащитных настилов и придерживаться трассы туристско-экскурсионных маршрутов.