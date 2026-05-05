Калининградцев предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно

В Калининградской области в праздничные майские дни, до 9 мая включительно, возможны ухудшения в работе мобильной связи и интернета. Об этом 5 мая сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова со ссылкой на информацию из министерства цифровых технологий и связи Калининградской области.

Отмечается, что не исключены также перебои в работе банковских терминалов, необходимо заранее спланировать необходимые операции – например, снять наличные.

Ограничения связывают с мерами безопасности.