НовостиОбщество5 мая 2026 11:14

Калининградцев предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета до 9 мая включительно

Также не исключены перебои в работе банковских терминалов
Александр КАТЕРУША
В Калининградской области в праздничные майские дни, до 9 мая включительно, возможны ухудшения в работе мобильной связи и интернета. Об этом 5 мая сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова со ссылкой на информацию из министерства цифровых технологий и связи Калининградской области.

Отмечается, что не исключены также перебои в работе банковских терминалов, необходимо заранее спланировать необходимые операции – например, снять наличные.

Ограничения связывают с мерами безопасности.