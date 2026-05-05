. Фото: правительство Калининградской области.

Студенты и школьники из Калининградской области стали победителями итогового этапа чемпионата «Профессионалы», который проходил с 30 марта по 30 апреля на площадках 32 субъектов РФ. Об успехах ребят сообщает пресс-служба областного правительства.

Студентка Калининградского бизнес-колледжа Екатерина Цедрик победила в Калуге в компетенции «Технологическое предпринимательство».

Студентка Университетского колледжа БФУ им. И. Канта Арина Куликова в Екатеринбурге заняла второе место в компетенции «Вентиляция и климатические системы».

Студент Прибалтийского судостроительного техникума Егор Исаенко взял бронзовую медаль в компетенции «Проектирование и эксплуатация автономных необитаемых подводных аппаратов / телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов» на соревнованиях в Московской области.

Ученик гимназии № 22 Калининграда Георгий Поляков занял третье место в компетенции «Программные решения для бизнеса (Юниоры)».

Студент Калининградского бизнес-колледжа Григорий Матяшов завоевал бронзовую медаль в Челябинске в компетенции «Техник-криминалист».

Ранее студент Гусевского политехнического техникума Николай Штоберт занял третье место в соревнованиях по компетенции «Экспедирование грузов».

Напомним, по решению губернатора Алексея Беспрозванных с 2025 года победителям и призерам чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий, а также их наставникам выплачиваются премии от 25 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от занятого места.