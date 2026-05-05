Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 13:11

Какие улицы ремонтируют в Калининграде 5 мая

В городе на дорогах возможны заторы из-за дорожных работ
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: администрация Калининграда.

В мэрии рассказали об активных работах по аварийному ремонту проезжей части на нескольких ключевых участках в Калининграде. Власти попросили горожан «с пониманием отнестись к возможным неудобствам».

По данным пресс-службы горадминистрации, сегодня работы ведут на:

- проспекте Мира (участок К. Маркса - Е. Ковальчук). Там проливают швы с использованием битума;

- участке ул. Шевченко - ул. Фрунзе. Там регулируют бордюры и готовят полотно к асфальтированию;

- улицах Мусоргского, Уральской, Гаражной, Юношеской, в Партизанском пер., Северном пер., Ракитной, Госпитальной, Иванникова, Горького, Пролетарской, Партизанской, Габайдулина (от переезда до памятника воздушным разведчикам). Там готовят основание под новое покрытие.

Кроме того, рабочие асфальтируют дорогу на улице Летней (ориентир – школа № 46).