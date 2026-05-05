Какие улицы ремонтируют в Калининграде 5 мая

. Фото: администрация Калининграда.

В мэрии рассказали об активных работах по аварийному ремонту проезжей части на нескольких ключевых участках в Калининграде. Власти попросили горожан «с пониманием отнестись к возможным неудобствам».

По данным пресс-службы горадминистрации, сегодня работы ведут на:

- проспекте Мира (участок К. Маркса - Е. Ковальчук). Там проливают швы с использованием битума;

- участке ул. Шевченко - ул. Фрунзе. Там регулируют бордюры и готовят полотно к асфальтированию;

- улицах Мусоргского, Уральской, Гаражной, Юношеской, в Партизанском пер., Северном пер., Ракитной, Госпитальной, Иванникова, Горького, Пролетарской, Партизанской, Габайдулина (от переезда до памятника воздушным разведчикам). Там готовят основание под новое покрытие.

Кроме того, рабочие асфальтируют дорогу на улице Летней (ориентир – школа № 46).