В Калининграде выпустили транспортные карты с символикой Российско-Китайских молодежных игр

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде выпустили транспортные карты «Волна Балтики» с символикой Российско-Китайских молодежных игр. На карте изображены медведь и панда. Как сообщает пресс-служба городской администрации, также выпущена «Волна Балтики» с символикой к 80-летию региона.

Карты будут интересны коллекционерам и просто неравнодушным калининградцам.

Российско-Китайские игры пройдут в регионе с 24 по 31 мая.

К «АВТОТОР-Арене», ДС «Янтарный», спортшколе № 7 по теннису в Калининграде, ФОКу «Атлант» в Светлом добавился стадион пляжных видов спорта в Зеленоградске. Еще одной площадкой станет остров Канта, где каждый вечер будут проходить церемонии награждения победителей.

Болельщики смогут попасть на игры по бесплатным билетам. О том, как и где их получить, расскажут дополнительно. Будут также организованы трансляции и бесплатные показы во всех онлайн-кинотеатрах страны.