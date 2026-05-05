В Черняховском районе обнаружили больше 5 га заросших полей

В Калининградской области снова обнаружили заросшие поля, которые не используются. На этот раз – 5,88 га в Черняховском районе. Как сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора, это поле вблизи поселка Краснополянское, которое принадлежит на праве аренды крестьянско-фермерскому хозяйству.

Поле заросло сорной пижмой и золотарником, а также ивой и боярышником.

Траву на поле не косят, скот не пасут, землю не обрабатывают.

Арендатору объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее мы рассказывали о том, что в Калининградской области у нерадивых фермеров хотят забрать заросшие поля площадью более 97 га. Речь о восьми участках в Зеленоградском и Светловском районах.