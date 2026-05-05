Калининград заставили бочками с квасом – верный признак приближающегося лета

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде начали продавать бочковой квас. О старте традиционной весенне-летней торговли сообщает 5 мая пресс-служба городской администрации. Отмечается, что мэрия согласовала больше 30 мест для продажи кваса.

Официально власти одобрили точки на Ленинском проспекте (у «Плазы» и «Европы»), улице Горького (у «Акрополя»), на Советском проспекте (у «Гермеса»), на Фестивальной аллее, на Багратиона (у Рембыттехники), напротив Центрального парка и т.д.

Разрешение на торговлю действует до 1 сентября.