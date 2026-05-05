Калининградец избил мужчину в очереди к банкомату

Инцидент случился в магазине в Ленинградском районе Калининграда – возле банкомата избили 50-летнего горожанина. О произошедшем рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Оказалось, что мужчина дождался очереди к банкомату, и, когда она подошла, перед ним влез незнакомец. На сделанное замечание наглец отреагировал неадекватно и начал мужчину бить. Бедолага получил больше десятка сокрушительных ударов по лицу. Итог – повреждение глаза и переломы костей лица.

Злоумышленника задержали, им оказался 26-летний житель Калининграда. Ему грозит до трех лет лишения свободы.