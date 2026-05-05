Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 16:00

Калининградец избил мужчину в очереди к банкомату

Злоумышленника задержали полицейские
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в магазине в Ленинградском районе Калининграда – возле банкомата избили 50-летнего горожанина. О произошедшем рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Оказалось, что мужчина дождался очереди к банкомату, и, когда она подошла, перед ним влез незнакомец. На сделанное замечание наглец отреагировал неадекватно и начал мужчину бить. Бедолага получил больше десятка сокрушительных ударов по лицу. Итог – повреждение глаза и переломы костей лица.

Злоумышленника задержали, им оказался 26-летний житель Калининграда. Ему грозит до трех лет лишения свободы.