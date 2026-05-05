Житель Калининграда обчистил строительную бытовку

В Калининграде 45-летний мужчина вынес из строительной бытовки электроинструмент на 80 тысяч рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что ранее судимый злоумышленник с помощью металлической арматуры повредил навесной замок бытовки, забрался внутрь и похитил нивелир, шуруповерт, дрель, три комплекта рабочей одежды и прочие ценности. Добычу он продал на рынке. Все инструменты удалось найти и изъять – их вернут владельцу.

Заведено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.