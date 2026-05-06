Для большинства калининградцев День Победы является главным праздником – опрос

В рейтинге праздников День Победы оказался на первом месте. Главным и личным его назвали 77% калининградцев. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Новый год в рейтинге занял второе место с 71%. Далее следуют Международный женский день — 49%, Рождество Христово — 42%, День защитника Отечества — 39%. Замыкают список Праздник Весны и Труда (30%), День России (25%) и День народного единства (18%).

8% признались, что ни один из официальных праздников не имеет для них личного значения.

Что касается патриотических акций, то «Георгиевскую ленточку» одобряют 88% респондентов. «Бессмертный полк» — 90%.

Отметим, ленточки в Калининграде в этом году носят, а вот традиционного шествия «Бессмертного полка» по городу не будет.