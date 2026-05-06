Калининградские школьники отличились на всероссийских олимпиадах по искусству, физкультуре и английскому языку

Калининградские школьники стали победителями и призерами всероссийских олимпиад по искусству, физкультуре и английскому языку. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству провели в Московской области. Победителем назван 9-классник лицея «Ганзейская ладья» Георгий Сушин.

Ученица 10-го класса гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина Калининграда Анна Гаврилова стала призером состязаний по физкультуре.

Заключительный этап олимпиады по английскому языку прошел на площадке Московского государственного лингвистического университета. Призером стала ученица 10-го класса «Школы будущего» поселка Большое Исаково Елена Асеева.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева отметила, что высокие результаты школьников – отражение целеустремленности самих ребят, поддержки со стороны их родителей и слаженной работы педагогов.