Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 10:27

Житель Черняховска похитил из квартиры золотые украшения на полмиллиона рублей

Злоумышленника удалось задержать
Александр КАТЕРУША

В Черняховске 37-летний уголовник обчистил квартиру местной жительницы – вынес ювелирные изделия на полмиллиона рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, мужчина заранее присмотрел дом и, выбрав время, когда хозяйка отсутствует, взломал дверной замок и вынес из дома 11 золотых украшений. Добычу он продал случайным прохожим, выручив около 5 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. У него, помимо прочего, изъята «соль», этот наркотик он хранил в чехле мобильника.

Заведены уголовные дела. Нарушитель под домашним арестом.