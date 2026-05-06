Житель Черняховска похитил из квартиры золотые украшения на полмиллиона рублей

В Черняховске 37-летний уголовник обчистил квартиру местной жительницы – вынес ювелирные изделия на полмиллиона рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, мужчина заранее присмотрел дом и, выбрав время, когда хозяйка отсутствует, взломал дверной замок и вынес из дома 11 золотых украшений. Добычу он продал случайным прохожим, выручив около 5 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. У него, помимо прочего, изъята «соль», этот наркотик он хранил в чехле мобильника.

Заведены уголовные дела. Нарушитель под домашним арестом.