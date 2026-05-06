Обманутая мошенниками пенсионерка из Москвы прилетела в Калининград, чтобы забрать деньги у местных жителей

В Калининград из Москвы прилетела обманутая мошенниками пенсионерка. Пожилая женщина накануне передала аферистам 12,5 млн рублей под предлогом перевода их в золотые монеты. Поверив в то, что ей вернут ее деньги, женщина согласилась выполнить указания неизвестных: получить деньги у обманутых калининградцев и передать их преступникам.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сотрудники полиции предотвратили мошенничество и спасли пенсионерку от пособничества аферистам. Женщину сопроводили обратно в Москву.