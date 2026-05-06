В Калининграде стартовал автопробег в память о Победе

В Калининграде в преддверии Дня Победы губернатор Алексей Беспрозванных дал старт автопробегу, посвященному 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию образования Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, колонна стартовала 6 мая от мемориала 1200 воинам-гвардейцам.

Запланировано посещение 50 мемориалов и обелисков советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В городах и поселках проведут памятные митинги с возложением венков и цветов.

Глава региона отметил, что автопробег – это дань уважения павшим героям и знак поддержки тем, кто сегодня стоит на страже Отечества.

Автопробег проводят ежегодно с 2003 года по шести маршрутам общей протяженностью около 800 км.