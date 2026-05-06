Пенсионера из Советска отправили в колонию за развращение 10-летней девочки

. Фото: пресс-служба Калининградского областного суда..

В Советске осудили 78-летнего мужчину, который развратил 10-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился вечером 21 июля прошлого года около одного из домов в Советске.

Пенсионер заманил девочку в укромное место и там продемонстрировал ей свой половой орган. Затем предложил школьнице поступить так же. Девочка испугалась и убежала. Известно, что до этого эпизода мужчина наблюдал за играми девочки и ее подруг, даже просил сесть к нему на колени, предлагал конфеты.

На суде мужчина вину не признал.

На шесть лет его отправили в колонию строгого режима. В пользу девочки он выплатил 100 тысяч рублей.