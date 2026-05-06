За день жители Калининграда передали мошенникам более 7 млн рублей

Только за один день мошенники обманули трех жителей Калининграда, выманив у них более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жертвами стали военнослужащий, которого обманули на 2,8 млн рублей при попытке покупки машины в интернете, а также две пенсионерки. Пожилые женщины (одна лишилась 2,4 млн рублей, другая – 1,9 млн рублей) поверили звонившим, которые запугали их тем, что они якобы причастны к финансированию вооруженных сил иностранного государства и даже совершению государственной измены.

