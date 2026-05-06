Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 11:26

За день жители Калининграда передали мошенникам более 7 млн рублей

Жертвой аферистов стали 3 человека
Александр КАТЕРУША

Только за один день мошенники обманули трех жителей Калининграда, выманив у них более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жертвами стали военнослужащий, которого обманули на 2,8 млн рублей при попытке покупки машины в интернете, а также две пенсионерки. Пожилые женщины (одна лишилась 2,4 млн рублей, другая – 1,9 млн рублей) поверили звонившим, которые запугали их тем, что они якобы причастны к финансированию вооруженных сил иностранного государства и даже совершению государственной измены.

Не теряйте бдительность! Не доверяйте незнакомцам!