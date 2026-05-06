В Калининграде к началу лета обустроят 470 парковок для прокатных самокатов

В Калининграде к началу лета обустроят 470 мест-парковок для прокатных самокатов. Делают это для того, чтобы оставленные самокаты не мешали пешеходам.

Как сообщила глава городской администрации Елена Дятлова, 77 парковок уже нарисовали на тротуарах (каждая парковка вмещает от 6 до 20 самокатов в зависимости от места расположения).

«Каждое место тщательно проверяем, чтобы не мешать передвижению пешеходов», - прокомментировала глава.

Известно, что парковки будут едиными для самокатов всех трех операторов, представленных в Калининграде.

Будут также определены новые зоны, где запрещено оставлять самокаты.

«Вместе с операторами кикшеринга мы оперативно реагируем на сигналы горожан о неправильно припаркованных самокатах, убираем брошенные СИМ, штрафуем и блокируем аккаунты нарушителей», – сообщили в горадминистрации.