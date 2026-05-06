В Калининград доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

В Калининград из Москвы доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Акцию провели под руководством сопредседателя областного отделения Народного фронта, председателя регионального отделения ДОСААФ Олега Урбанюка. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регионе акцию проводят уже в десятый раз.

Огнь доставили в специальных лампах. Торжественная передача огня состоялась в рамках старта ежегодного автопробега, у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам в Калининграде.

Автопробег проводится ежегодно с 2003 года по шести маршрутам. Машины проедут 800 км, запланировано посещение 50 мемориалов и обелисков советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.