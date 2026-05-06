Холод и дожди уйдут из Калининградской области к выходным – синоптики

Только к 9 мая в Калининградской области должна наладиться погода. До этого будет холодно и сыро, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг и пятницу регион по-прежнему будет находиться в зоне северных умеренных воздушных масс: днем не выше +10...+13°C, по ночам около +5...+8°C. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди.

По предварительным прогнозам, в субботу по области воздух прогреется до +13...+16°C, а в воскресенье до +15...+17°C. Ночью будет по-прежнему холодно, не выше +5°C, есть даже вероятность слабых заморозков на почве.

Зато в выходные – без существенных осадков.