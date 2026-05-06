В Калининградской области начался конкурсный отбор инициативных проектов жителей

. Фото: правительство Калининградской области.

С 19 мая по 16 июня каждый житель Калининградской области может подать заявку на реализацию важного для него проекта. Можно предложить дворовую территорию для благоустройства, дорогу, которую надо отремонтировать или место для установки детских и спортивных площадок, а также территорию, где стоит организовать зону отдыха. О старте конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предложения принимают на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Участвовать в отборе могут все граждане старше 16 лет. Важно, что заявитель может подать только одну заявку в муниципалитете, где прописан.

Итоги конкурсного отбора подведут в августе-сентябре 2026 года. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат финансовую поддержку из областного бюджета на их реализацию.

По вопросам заполнения заявки жители могут обратиться на горячую линию по финансовой грамотности: т. 8 800 555 85 39.