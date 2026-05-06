В Черняховске рядом с детской площадкой установят военный самолет

В Черняховске в микрорайоне Победа рядом с детской площадкой установят настоящий самолёт, переданный муниципалитету местным аэродромом. Об этом глава Черняховского округа Виктор Вобликов рассказал на своей страничке в «ВК».

Чиновник отметил, что самолет ставят по инициативе жителей микрорайона.

«В канун 9 Мая в нашем округе появится новый, по-настоящему символичный объект. Для района с таким названием это особенно значимо. Ведь большинство семей, проживающих здесь, связаны с небом — это лётчики, их дети и внуки», - написал глава.

Работы по установке боевой машины завершат до 8 мая.