Во «Фридландских воротах» показали орден, которым был награжден Калининград больше полувека назад

В музее «Фридландские ворота» открылась выставка «Они были первыми», посвященная 80-летию образования Калининградской области. Посетители увидели редкие фотографии, архивные документы и ценные артефакты, связанные с историей города. Одним из любопытных экспонатов стал оригинальный орден Трудового Красного Знамени, о нем в телеграм-канале рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

По ее словам, этот тот самый орден, которым Калининград был награжден ровно 55 лет назад. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 6 мая 1971 года.

Вручение крупной награды тогда приурочили к 25-летнему юбилею Калининградской области.