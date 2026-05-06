Экс-главу Балтийска оставили в СИЗО до 27 октября

Экс-главу администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко оставили в СИЗО до 27 октября 2026 года. Их, напомним, обвиняют в получении и передаче взятки в размере 575 тысяч рублей взамен за покровительство и попустительство по службе.

Как сообщает «Страна Калининград», сегодня, 6 мая, должно было состояться первое рассмотрение громкого дела. Но слушание отложили. Оказалось, что Мельникова не известили, о заседании он узнал за несколько часов до его начала.

Следующее заседание проведут 13 мая.