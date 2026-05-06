Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 15:31

Калининград получит 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста через Преголю

О решении объявил премьер-министр Михаил Мишустин
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

Калининград получит из федерального центра 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста через Преголю. О решении объявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Направим около полутора миллиардов рублей на опережающее софинансирование и реконструкцию автомобильного моста через реку Преголя и подходов к нему», - сказал глава кабмина.

Новый автодорожный мостовой переход в Калининграде пересечет реку Преголю, соединив правый берег (ул. Генерала Буткова) и левый берег (ул. Железнодорожная). Это первый в России автодорожный разводной мост, в котором подъемные механизмы находятся внутри железобетонных башен.