Калининград получит 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста через Преголю

Калининград получит из федерального центра 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста через Преголю. О решении объявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Направим около полутора миллиардов рублей на опережающее софинансирование и реконструкцию автомобильного моста через реку Преголя и подходов к нему», - сказал глава кабмина.

Новый автодорожный мостовой переход в Калининграде пересечет реку Преголю, соединив правый берег (ул. Генерала Буткова) и левый берег (ул. Железнодорожная). Это первый в России автодорожный разводной мост, в котором подъемные механизмы находятся внутри железобетонных башен.