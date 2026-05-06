В Калининграде будут судить мужчину, который угрожал убийством дознавателю

В Калининграде суд рассмотрит дело местного жителя, угрожавшего убийством дознавателю. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Все случилось еще в декабре 2025 года. Интересно, что угрозы в адрес сотрудника прозвучали прямо в служебном кабинете ОМВД на ул. Октябрьской в Калининграде во время «выполнения процессуальных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела».

Мужчина не только угрожал лично, но также грозился повредить и уничтожить имущество сотрудника органов дознания.

Впереди суд.