В Калининградской области открылась Медиашкола для блогеров из 25 стран мира

С 5 по 8 мая в Калининградской области проходит Медиашкола для иностранных блогеров от центра «ШУМ». Как рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, участниками школы стали 50 блогеров из 25 стран – от Абхазии до Великобритании и Индии, даже Мадагаскара.

Участники Школы увидят ключевые культурные и инфраструктурные площадки региона: Калининградский филиал Третьяковской галереи, стадион «Ростех Арена», Музей Мирового океана и Балтийский федеральный университет им. И. Канта.

Занятия в школе позволят участникам усовершенствовать профессиональные навыки и обменяться опытом со своими российскими коллегами.

После лекций и обучения в Медиашколе иностранные блогеры отправятся в блог-тур по Калининградской области, а также примут участие в экскурсионной программе в Москве. Мероприятия приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об увиденном блогеры расскажут своей аудитории в родных странах.

Как рассказали в областном правительстве, программа Школы выстроена вокруг ключевых тем – анализ медиапотребления и механизмов медиавоздействия, освоение инструментов продвижения на цифровых платформах, внедрение технологий искусственного интеллекта в производство контента.