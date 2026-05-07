На проспекте Победы в Калининграде отремонтировали исторический дом

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

На проспекте Победы в Калининграде отремонтировали фасад исторического дома №128. В Фонде капремонта рассказали, что к моменту начала работ здание уже утратило свой оригинальный облик, а под советской штукатуркой было много трещин – их заделали, углы дома пришлось усилить металлическими стяжками, чтобы предотвратить разрушение стен.

«Над окнами появились прямые сандрики с кронштейнами. Фронтон украшен барельефами с растительным узором. А первый этаж оформлен рустовкой», - говорится в сообщении.

В подъезды ведут теперь красивые двери с новыми ручками.