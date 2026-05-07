В мэрии рассказали о новом автобусе, который связывает Сельму и микрорайон Космодемьянского

С мая в Калининграде – новый автобус № 22 (ДС «Янтарный» - силикатный завод), который связывает Сельму с микрорайоном им. А. Космодемьянского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусы пустили среднего класса. На линии их десять.

Как ходит автобус туда: Согласия, Гайдара, пр-т Советский, пр-т Мира, Химическая, Тенистая аллея, Менделеева, пр-т Победы, Новгородская, Ижорская, Челюскинская, Карташева, Макаренко, Славянская, Тихоокеанская, Алданская, Спасателей.

Как ходит обратно: Спасателей, Алданская, Тихоокеанская, Механическая, Карташева, Челюскинская, Ижорская, Новгородская, ш. Балтийское, пр-т Победы, Менделеева, Тенистая аллея, Химическая, пр-т Мира, пл. Победы, Гаражная, пл. Победы, пр-т Советский, Гайдара, Согласия.