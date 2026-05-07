Телебашню в Калининграде подсветят в честь Дня Победы

В Калининграде включат тематическую архитектурно-художественную подсветку на телебашне на Советском проспекте – в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ».

На мачте появится триколор, а на реях – бегущая строка с надписями: «1941-1945», «9 мая – День Победы!», «Мы помним! Мы гордимся!»

Подсветка будет работать 9 мая с 20:00 до 10 мая 07:00.

Аналогично подсветят антенны и в других городах России – больших и малых. Например, Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик «9 мая. Победа!».