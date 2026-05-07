Прокуратура требует вернуть в бюджет деньги за скамейки, установленные по мошеннической схеме в центре Калининграда

Прокуратура через суд требует вернуть в городской бюджет деньги, оплаченные по контракту на установку скамеек в рамках регионального проекта.

По версии следствия, в декабре 2023 года управление капитального строительства рассмотрело коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Единственным участником прошедшего аукциона стал бизнесмен, с которым и пописали контракт.

В итоге пару скамеек для сквера 70-летия Калининградской области привезли, на счет предпринимателю перевели 8 278 466 рублей. Разница между реальной и завышенной ценой составила больше 1 миллиона рублей.

Установлено, что в декабре 2023 года с предпринимателем заключен контракт на поставку и установку скамеек в рамках проекта по реализации туристического кода центра Калининграда. Цена контракта составила свыше 8,2 млн рублей, работы были выполнены и оплачены.

Прокурор области обратился в суд с иском о признании контракта недействительным и взыскании с предпринимателя в пользу бюджета полученных денег.

Напомним, речь идет о махинациях со скамейками в сквере, который расположен у Музея изобразительных искусств.

Самая крупная фигура в деле – заместитель главы комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда Роман Бартош.