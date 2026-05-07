В онкоцентре Калининграда рассказали, как оперируют пациенток с избыточной массой тела

Фото: онкоцентр Калининграда.

Уже несколько сложных операций гинекологического профиля у пациенток с избыточной массой тела провели в онкологическом центре Калининграда. О вмешательствах, которые требуют от хирургов особенно высокой точности и опыта, рассказали в медучреждении.

Избыточная масса усложняет доступ к опухоли, увеличивает длительность операции и техническую нагрузку на команду.

Еще одна сложность — анестезиологическое обеспечение. Пациенты с избыточной массой тела часто имеют сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет. А значит, риски во время наркоза выше.

Медики говорят, что контроль массы тела – один из факторов, который может снизить риски онкологического заболевания.

