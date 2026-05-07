В правительстве рассказали об успехах калининградских школьников на всероссийских конкурсах

Ребята из Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма стали победителями и призерами трех престижных всероссийских конкурсов естественно-научной направленности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На юношеских чтениях имени Вернадского в Москве Александр Тюнин и Ирина Плотникова получили дипломы I степени, Анастасия Хвиюзова стала лауреатом. Школьники не первый год занимаются проектно-исследовательской деятельностью в сфере экологии.

В Ярославле прошла научная конференция школьников «Открытие», в которой Александр Тюнин стал дипломантом 3-й степени в номинации «Биология (зоология)».

Ольга Заморина стала призером олимпиады «Ломоносов», организованной МГУ, а Ахмад Халил и Ирина Плотникова стали победителем и призером на фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо».

В суперфинале Российского открытого молодежного водного конкурса Глеб Нагирный стал победителем в номинации «Лучший инновационный проект».

Победители и призеры конкурсов могут претендовать на получение именной стипендии губернатора, с прошлого года она увеличена до 5 тысяч рублей в месяц.