Делегации ДНР рассказали об опыте реабилитации участников СВО в Калининградской области

В Калининград прибыла делегация ДНР, во главе которой был министр труда и соцзащиты республики Алексей Исаев и директор департамента соцзащиты Виктория Пикинер. Им рассказали о том, как помогают участникам специальной военной операции на базе двух некоммерческих организаций региона.

Как отметила министр социальной политики Анжелика Майстер, в Калининградской области выстроена комплексная система помощи участникам СВО, а бойцы получают и физическую реабилитацию, и психологическую поддержку, помощь в социальной адаптации, трудоустройстве.

Так, на базе общественной организации инвалидов «Ковчег» с 2022 года услуги получают инвалиды I-II группы. Только в 2025 году курс реабилитации по социальному сертификату здесь прошли 134 человека, в том числе 48 участников СВО.

На это в нынешнем году предусмотрено свыше 34,5 млн рублей из бюджета.

Также в «Ковчеге» есть возможность получения дополнительных услуг для людей с инвалидностью: проживание при прохождении реабилитации, помощь в оформлении документов на получение индивидуальной программы реабилитации.

Члены делегации отметили, что опыт Калининградской области по организации реабилитации участников СВО будет полезен и востребован при реализации мероприятий на территории Донецкой Народной Республики.