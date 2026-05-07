НовостиОбщество7 мая 2026 11:25

Где смотреть трансляцию парада Победы 9 мая в Калининграде

Эфир в субботу будут вести с 9:30 несколько каналов
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

Онлайн-трансляцию военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в Калининграде можно будет посмотреть на нескольких каналах и в соцсетях. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

Начало трансляции в 09:30.

Где смотреть эфир:

- на сайте правительства Калининградской области и в официальных пабликах правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- на сайте ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании здесь и здесь;

- на телеканале «Запад 24» (22-я кнопка во всех кабельных операторах);

- на телеканале «Каскад» (21-я кнопка) и здесь.