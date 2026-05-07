После гибели мужчины в пожаре в Озерском районе СК проводит проверку

Обстоятельства гибели мужчины при пожаре в поселке Новостроево Озерского района выясняют следователи регионального управления СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась в ночь на 7 мая. Погибшим в результате пожара оказался 71-летний хозяин дома.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении.