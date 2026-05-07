В парках Калининграда замазывают граффити

Фото: дирекция ландшафтных парков Калининграда.

В парках Калининграда замазывают нарисованные граффити. Как рассказали в дирекции ландшафтных парков города, уличное искусство в таком проявлении, как рисунки на стенах и прочих парковых объектах, недопустимо.

«Искусство должно жить и развиваться, но давайте делать это с уважением к пространству, которое любят тысячи горожан. Мы просим вас выбирать для творчества другие, более подходящие объекты за пределами парковой зоны. Так ваше искусство будет заметнее, а парки – чище и уютнее для всех», - говорится в обращении к уличным художникам.