В аэропорту Калининграда задержали агрессивного жителя Тюмени

В калининградском аэропорту «Храброво» задержали агрессивного жителя Тюмени. В калининградской транспортной полиции этого авиапассажира назвали деструктивным.

Полицию диспетчеры вызвали на стоянку самолетов к борту авиалайнера, который должен был лететь в Тюмень.

Оказалось, что 53-летний мужчина, уже находясь на борту самолета, нарушал общественный порядок: вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам, матерился.

Хулигана доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. Там он получил административный протокол по статье о мелком хулиганстве.