В Янтарном открыли бюст летчика-героя Василия Балебина

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

В Янтарном открыли бюст участника Великой Отечественной войны летчика-героя Василия Балебина – на улице, которая с 1980 года носит его имя. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Торжественное открытие монумента состоялось в преддверии Дня Победы. Известно, что памятник Герою Советского Союза изготовлен по заказу янтарного комбината в рамках проекта «Аллея Российской Славы» и установлен напротив проходной комбината. Рядом разбит цветник, уложены пешеходные дорожки.

«Связь поселка Янтарного с именем Василия Балебина уже закреплена исторически. Имя легендарного летчика носит улица, на одном из домов установлена мемориальная доска, открыт памятник», - прокомментировал директор янтарного комбината Михаил Зацепин.

В Великую Отечественную войну летчик минно-торпедного полка Балтийского флота Василий Балебин участвовал во всех боевых операциях. К ноябрю 1942-го совершил 90 боевых вылетов, потопил пять кораблей и сбил в одном бою два самолета противника.

В конце войны майор Балебин был тяжело ранен в бою. Умер в 1979 году.