Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 12:59

С начала года из Калининградской области в регионы России отправили более полутысячи оленей

Копытных разводят в Багратионовском районе
Александр КАТЕРУША
Фото: минприроды региона.

Фото: минприроды региона.

С начала года из Калининградской области в регионы России отправили 550 благородных оленей. Разводят их в сафари-парке в Багратионовском районе по федеральной программе развития туризма, сообщает минприроды региона. Сегодня содержат порядка 2 тыс. особей.

Оленей с 2014 года поставляют в парки Подмосковья, Татарстана, Башкирии, Ярославля и Архангельска. За 10 лет из Калининградской области в 17 регионов России отправили около 5 тысяч красавцев.

Как отметил руководитель сафари-парка Александр Саканов, потенциал большой: «Панты и кровь оленей активно используются в фармацевтической отрасли по всему миру».