НовостиОбщество7 мая 2026 13:30

Серийным грабителем, который нападал на пенсионерок в Калининграде, оказался 21-летний парень

Жертвами преступника стали 89-летняя, 87-летняя и 91-летняя женщины
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские задержали 21-летнего грабителя. В качестве жертв он выбирал исключительно пожилых женщин. Известно минимум о трех эпизодах. О поимке преступника сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские выяснили, что парень действовал по одной схеме: представляясь сотрудником компании по проверке вентиляции, проникал в квартиры пенсионерок. Одной из первых жертв оказалась 89-летняя калининградка. Ее негодяй ударил по лицу и забрал 1 тыс. рублей.

У 91-летней пенсионерки позже он отобрал 2 тыс. рублей, да еще и сломал ключицу.

Еще одной жертвой преступления стала 87-летняя женщина, у нее пропали 11 тыс. рублей.

Заведены уголовные дела, злоумышленник под стражей.