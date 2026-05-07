В Калининграде в антикафе прорвало трубу с кипятком, погибли 22 кошки

Выжившие котики. Фото: группа «НАШИ. Приют для кошек Натальи Шиховой».

В калининградском антикафе под названием «Мяу Мяу», которое расположено в доме на улице Генделя, ночью прорвало трубу с кипятком. В результате внезапной коммунальной аварии погибли 22 кошки. О случившейся трагедии сообщается в «ВК» в группе «НАШИ. Приют для кошек Натальи Шиховой».

Когда случился прорыв, людей в заведении не было, потоп обнаружили только утром.

«Из 33 погибло 22 котика», - говорится в сообщении. Несчастные заживо сварились. Выжившие получили серьезные травмы, ожоги.

В котокафе жили животные из приюта.

«Наших котиков было 16, которых я вела... Выжило 5... Двое в тяжелом состоянии...» - рассказали на страничке приюта «Наши».

Спасенным помогают ветеринары. В причине аварии разбираются. Желающие могут помочь приюту и волонтерам – траты предстоят большие.