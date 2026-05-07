Власти рассказали о работах на улице Флотской на месте будущего сквера

В Калининграде на улице Флотской начали создавать сквер. Сейчас ведут земляные работы. Как написала в телеграм-канале главе городской администрации Елена Дятлова, этот вид работ — самый большой и сложный этап благоустройства.

«Специалисты копают колодцы, прокладывают сети электроснабжения и системы «Безопасный город», - рассказала сити-менеджер.

Предстоит уложить дорожки, по которым, в том числе, будут ходить школьники до Московского проспекта и обратно. Проектом предусмотрены качели с навесами, скамейки и урны, озеленение.

Напомним, этот сквер ранее выбрали жители в качестве объекта для благоустройства.