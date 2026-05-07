В Калининграде осудили подростка, который пытался совершить диверсию

В Калининграде к 6 годам колонии приговорили 17-летнего жителя Неманского района, который пытался совершить диверсию. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

Известно, что 26 сентября 2024 года парень совместно с двумя подростками (они достигли возраста привлечения к уголовной ответственности) попытался поджечь оборудование вводно-распределительных щитов базовых станций двух операторов сотовой связи в Горино под Неманом.

«Подростки умышленно шли на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации». – прокомментировали в суде.

Отмечается, что с первого раза злоумышленникам не удалось отверткой вскрыть щит станции, они возвращались домой за ломом, оставив около станции бутылку с горючей жидкостью. Со второго раза щит поддался. Но поджигать оборудование пацаны не стали, побоявшись, что их могут заметить. Бдительный местный житель сообщил о подозрительных молодых людях в районе вышки, троицу задержали.

На заседании в суде фигурант раскаялся и сказал, что преступление совершил по просьбе знакомого подростка, которому в мессенджере пообещали заплатить за поджог.

Отбывать наказание подросток будет в колонии общего режима.